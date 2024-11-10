З наступного року всі вчителі загальноосвітніх установ України отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати в розмірі одна тисяча гривень незалежно від стажу чи розташування освітнього закладу.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр освіти та науки (МОН) України Оксен Лісовий.

За словами міністра, механізм виплати доплат “не вимагатиме жодних додаткових дій від вчителів”, оскільки його забезпечить МОН. Лісовий додав, що на доплати в держбюджеті на наступний рік передбачено виділення 12 мільярдів гривень.

“У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників — 300 мільярдів гривень. Тому ми вирішили використати наявні кошти, аби зробити таку доплату”, — заявив Лісовий.

Міністр зазначив, що в цьому навчальному році вчителі отримуватимуть доплату обсязі однієї тисячі гривень, а в наступному – дві тисячі гривень “чистими на руки”.

Лісовий наголосив, що доплату до зарплати вчителі отримуватимуть до кінця дії воєнного стану в Україні. Кошти на це, як і інші витрати соцсфери, Україна отримає від іноземних донорів-партнерів.

Нагадаємо, раніше про впровадження щомісячної “вчительської доплати” до заробітної плати сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на регіональному засіданні уряду в Одесі.