Про це пише видання Forbes.

За даними видання, російські війська переважають українські в районі Покровська в чотири рази, однак Україна перекинула на цю ділянку фронту бригаду НГУ “Кара-Даг”, 12 бригаду “Азов” і 93 механізовану бригаду Збройних сил України. Саме вони і проводять контратаки.

Протистоїть українському війську російська 2-га загальновійськова армія — це десятки полків і бригад.

“Українці, здавалося, тримали в резерві чотири чи п’ять бригад — кожна з яких складала до 2000 солдатів і сотні машин. Тепер деякі з цих резервів нарешті приєднуються до бою вздовж останньої лінії окопів і укріплених міст за п’ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих ліній постачання”, — додають у матеріалі.

Як пише Forbes, контратаки ці є невеликими, але вони уповільнюють або навіть дещо відтіснять росіян.

Автори матеріалу також стверджують, що Т-64 підривають і захоплюють російські танки і бойові машини, які намагаються проникнути в Селидове.

Як зауважує Forbes, Селидове є важливим для росіян у битві за Покровськ, адже якщо вони пройдуть через цей населений пункт, то зможуть вести вогонь по Покровську.