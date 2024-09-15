Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 вересня, показують, як українські сили діють у селі Веселе (на південний захід від Глушкового), а російський мілблогер стверджував, що українські сили захопили це поселення. Водночас російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на захід від Медвежого (на південний захід від Глушково) і в полях на південь від Тьоткіно (приблизно у 25 км на південний захід від Глушково) вздовж кордону з Сумською областю.

Аналітики підтверджують, що 14 вересня українські війська продовжували просуватися на північ від Суджі. Військовий блогер РФ стверджував, що українські сили захопили Черкаське Поречне (на північ від Суджі).

Геолокаційні кадри за 13 вересня вказують на те, що війська РФ увійшли в західну частину Любимівки під час ротної механізованої атаки, а російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися до південно-західної околиці Любимівки, а також у поля на північний захід від Дарино (на південь від Любимівки).

На геолокаційних знімках, опублікованих 14 вересня, видно піхоту російської 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ), яка діє в центрі села Борки (на південний схід від Суджі), що вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися далі вглиб населеного пункту.