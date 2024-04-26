Про це пише , агенція Associated Press з посиланням на двох американських військових посадовців.
США погодилися відправити 31 Abrams в Україну в січні 2023 року після багатомісячної кампанії Києва, який стверджував, що танки є життєво важливими для прориву російських кордонів, нагадує AP.
“Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання Росією розвідувальних та ударних дронів. Ця зброя ускладнила для України захист танків: дрони їх швидко виявляють і полюють на них — п’ять танків вже було втрачено внаслідок російських атак”, – йдеться в матеріалі.
Поширення безпілотників означає, що «немає відкритої місцевості, якою можна просто проїхати, не боячись бути виявленим», заявив журналістам у четвер високопоставлений представник оборонного відомства.
- США та Румунія обговорили допомогу Україні
- Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень, — Генштаб
- “Американці бачать кожен свій долар, який заходить в Україну”. Володимир Зеленський про підтримку з боку США