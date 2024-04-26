Україна тимчасово забрала американські танки Abrams з лінії фронту — частково через те, що російські дрони занадто ускладнили їхню роботу.

Про це пише , агенція Associated Press з посиланням на двох американських військових посадовців.

США погодилися відправити 31 Abrams в Україну в січні 2023 року після багатомісячної кампанії Києва, який стверджував, що танки є життєво важливими для прориву російських кордонів, нагадує AP.

“Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема, через повсюдне використання Росією розвідувальних та ударних дронів. Ця зброя ускладнила для України захист танків: дрони їх швидко виявляють і полюють на них — п’ять танків вже було втрачено внаслідок російських атак”, – йдеться в матеріалі.

Поширення безпілотників означає, що «немає відкритої місцевості, якою можна просто проїхати, не боячись бути виявленим», заявив журналістам у четвер високопоставлений представник оборонного відомства.