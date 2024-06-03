Про це повідомляють OSINT-аналітики.

«Бєлгородська область, Росія, українські війська успішно вразили російську батарею С-300/400 ударом з комплексу HIMARS, знищивши щонайменше дві ПТРК і командний пункт», — йдеться в повідомленні.

Кадри з розбитої позиції оприлюднили в Телеграм-каналі “Досье Шпиона”.

Зазначається, що удар завдали приблизно 1-2 червня. Тут же висловлюється припущення, що це міг бути удар із застосуванням HIMARS.