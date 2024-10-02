Сили оборони офіційно покинули Вугледар у Донецькій області, щоб зберегти особовий склад і бойову техніку, а також зайняти позиції для подальших операцій.

Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця”.

Зазначається, після значних втрат унаслідок тривалих боїв супротивник не відмовляється від спроби захоплення Вугледара.

У прагненні за будь-яку ціну взяти місто під контроль він зміг перекинути резерви для здійснення флангових атак, що виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. Внаслідок дій противника виникла загроза оточення міста.