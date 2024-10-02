Вугледар карта – росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, але це навряд чи кардинально змінить перебіг наступу на заході Донецької області » Слово і Діло

Про це повідомляє ОСУВ “Хортиця”.

Зазначається, після значних втрат унаслідок тривалих боїв супротивник не відмовляється від спроби захоплення Вугледара.

У прагненні за будь-яку ціну взяти місто під контроль він зміг перекинути резерви для здійснення флангових атак, що виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. Внаслідок дій противника виникла загроза оточення міста.

“Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій”, йдеться у повідомленні.