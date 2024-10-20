Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ України провели вдалу операцію в Курській області РФ. Вони штурмували позиції, на яких перебували військові 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Розвідувальний підрозділ “95-ки” взяв штурмом ворожу позицію морпіхів, що була розміщена в одній з посадок на Курщині”, — йдеться у повідомленні.

У ДШВ зазначили, що штурм поліських десантників був настільки стрімким, що російські морпіхи не встигли екіпіруватись, а деякі з них навіть були без берців.

За даними десантників, під час атаки було знищено загалом 14 російських морпіхів.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 20 жовтня 2024 року становлять близько 678 тисяч 520 осіб, зокрема за минулу добу було знищено ще 1340 осіб.

Загалом у вересні російська армія у війні з Україною в середньому втрачала щодня 1271 людину — вбитою або важкою пораненою. Таким чином, перший місяць осені 2024 року став найбільш смертоносним для армії РФ.