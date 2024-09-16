Про це пише видання Forbes.

“Те, що спочатку здавалося коротким і неглибоким наступом, насправді переросло в щось набагато небезпечніше для російського контролю над Курською областю”, — наголошує видання.

Журналісти проаналізували ситуацію на новій ділянці фронту в Курській області після того, як минулого тижня ЗСУ прорвали оборону ЗС РФ на ще одній ділянці російсько-українського кордону.

Як зазначається, українські танки увійшли в селище Веселе, а винищувач-бомбардувальник ВПС України скинув керовану супутником плануючу бомбу на будівлю, в якій, ймовірно, перебували російські військові.

Також у Forbes наголошують на тому, що в російському гарнізоні навколо Веселого перебуває велика кількість погано навчених молодих призовників, які, згідно з політикою Кремля, не повинні брати участь у бойових діях.

Видання пише, що сильна залежність північного угруповання російських військ від призовників для початкової оборони проти головного українського удару в Курській області, що розпочався в серпні, є однією з причин, через яку українцям вдалося так швидко просунутися.

“Це зловісний знак для росіян, що їхні оборонні зусилля у Веселому, мабуть, також залежать від непідготовлених молодих людей”, — додають у Forbes.

Водночас, наголосив автор статті, українські воїни, які беруть участь у боях, є загартованими в боях добровольцями, яких підтримують танки, безпілотники й військові літаки.