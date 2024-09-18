Українські військові зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.

Про це у коментарі AFP заявив представник комендатури ЗСУ та речник Міноборони Олексій Дмитрашківський.

За його словами, армія РФ намагалася атакувати позиції українських підрозділів із флангів, але ці намагання вдалося зупинити.

Дмитрашківський визнав, що деякі успіхи в росіян усе ж були: «росіяни увійшли в один із населених пунктів. Вони почали бої за інший населений пункт, але це все».

Дмитрашківський також заявив, що на підконтрольній Україні частині Курщини залишається чимало цивільних. У деяких населених пунктах їх залишається більше сотні, а то й понад 500 жителів.

За словами представника української комендатури, внаслідок російських ударів по захоплених територіях Курщини загинули 23 цивільних. Дмитрашківський повідомляє, що вони «гинуть разом з українськими військовими».