Після тривалої операції українські сили оборони досягли успіху на півночі Харківщини. Вони звільнили ще одну ділянку території перед Липцями, просуваючись ближче до мети операції.

Про це заявив представник служби зв’язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія” Володимир Дегтярьов.

“Липці – це стратегічно важлива ділянка, адже коли бригада “Хартія” зайшла на Харківщину в травні цього року, ми зустріли ворога під час їхнього наступу вже на околицях Липців, звідки нам вдалося їх вибити. Власне, всі ці місяці ми продовжуємо відштовхувати їх разом із дружніми підрозділами далі на північ, до кордону. Минулого тижня завершилася чергова фаза великої операції, яка тривала кілька місяців. Силам оборони вдалося звільнити ще одну ділянку перед Липцями”, – повідомив Дегтярьов.

За його словами, українські військові з 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія” успішно просуваються на півночі Харківщини, витісняючи противника і звільняючи українські території.

Дегтярьов зазначив, що специфіка бойових дій значною мірою залежить від місцевості. На прикладі Липців він пояснив, що відкрита місцевість з полями не дозволяє ефективно будувати зони оборони, тоді як лісові масиви стають ключовими об’єктами для боїв.

Він додав, що основною метою українських військових є виконання певних дій, які дозволять їм зненацька перехопити ініціативу, захопити плацдарм у лісосмузі й просунутися далі. За словами Дегтярьова, саме таким чином відбувалося звільнення останніх територій.