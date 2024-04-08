Дефіцит боєприпасів в українських Збройних сил настільки гострий, що пошук залишків російських снарядів на болотах та мінних полях стає важливим джерелом постачання боєприпасів для деяких підрозділів.

Про це пише видання The Wall street Journal.

Солдат Макс Полюхович, відомий під позивним “Божевільний Макс”, займається пошуком невикористаних боєприпасів, які російські війська залишили під час відступу. Військовий став важливим джерелом снарядів для бригад на східному фронті. Частина із його знахідок може бути відразу випущена українською артилерією; частину він переробляє в боєприпаси для ударних безпілотників.

За оцінками Полюховича, він поставив щонайменше 14 000 снарядів бригадам на сході України, а також 4 000 боєприпасів для безпілотників, які скидають на російські війська та транспортні засоби.

Лише з боліт навколо Ізюма на північному сході Харківської області, він знайшов 2500 придатних до використання снарядів, які росіяни скинули у воду перед відступом у вересні 2022 року. За його словами, вода не пошкодила снаряди.

Офіцери української 92-ї штурмової бригади, яка веде бойові дії в районі села Андріївка на сході України, кажуть, що брак артилерійських снарядів настільки гострий, що їм нічим стріляти по виявлених російських цілях. Тому доводиться економити снаряди. За оцінками командирів ЗСУ, російські війська випускають приблизно в 5 разів більше снарядів на день.

Військові 92-ї бригади заявили, що Полюхович передав їм понад 8000 снарядів. Однак ці поставки не компенсують падіння постачання із Заходу. ЗСУ зараз випускають приблизно 2000 снарядів на день, що значно менше, ніж минулого літа.

На тлі нестачі боєприпасів у Сил оборони України та затримки допомоги від США європейські партнери шукають шляхи допомоги. Зокрема, Чехія заявила про створення ініціативи з закупівлі снарядів для України. Участь у ній беруть понад 15 країн.