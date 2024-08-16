Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Також українські захисники за добу знищили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем та 5 РСЗВ.
Крім того, українські воїни ліквідували 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 73 одиниці автотехніки та 16 одиниць спецтехніки.
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