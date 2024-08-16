Возможно, это изображение текст «npoTRrom npoTRrom24.02.22 24. 24.02.22 16.08.2024 OPICHTOBHI BTPATИ nPoTиBHиKA CKЛAЛИ ~596950 +1330 oco6oBoro cKлaAy personnel 367 л.B aircraft 328 reл.KonTep.B helicopters 8496 +12 TaHKиB tanks 13659 +61 6nЛA onepaTиBHo-TaKTи4Horo pиBHR UAV operational-tactical level 16461 +35 6oйoBиx 6poHboBaHиx carrying AFVs 2429+1 +1 Kpили paKeTи cruise missiles 16927 +59 apTилepийcbKиxcиcT cиcTem artillery systems 28 Kopa6л./KaTepи warships/boats 1 n.ABoAHй 4oBHи submarines 1159 +5 PC3B MLRS 22848 +73 aBTomo6илbHa TexHиKa Ta uиcTepHи 3nMm vehicles & fuel tanks 922 3aco6иnno nno anti-aircraft systems 2829 +16 cneuиaлbHaTexHиKa xиa specialequipment special equipment reHepaлbHий wTa6 36poйHиx Cил yKpaйHи»

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також українські захисники за добу знищили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем та 5 РСЗВ.

Крім того, українські воїни ліквідували 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 73 одиниці автотехніки та 16 одиниць спецтехніки.