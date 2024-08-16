Сили оборони України продовжують завдавати значних втрат російським окупантам — за останню добу знищено 1330 військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також українські захисники за добу знищили 12 танків, 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем та 5 РСЗВ.

Крім того, українські воїни ліквідували 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 73 одиниці автотехніки та 16 одиниць спецтехніки.