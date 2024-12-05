У 2025 році для українських військових буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників нового покоління DeepStrike. Частина цієї техніки була профінансована міжнародними партнерами, які інвестували в український оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Україна змінює правила гри на полі бою завдяки інноваційним технологіям! На виконання Плану стійкості Президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК”, — йдеться у повідомленні.

Умєров зазначив, що DeepStrike здатні автономно діяти на великих відстанях, забезпечуючи високу точність при ураженні ворожих цілей.

Міністр оборони зауважив, що відомство продовжує збільшувати інвестиції в розробку високотехнологічних систем, що не тільки відповідає потребам фронту, але й підтримує українську оборонну промисловість, створюючи нові робочі місця та сприяючи розвитку вітчизняних технологій.