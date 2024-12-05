Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“Україна змінює правила гри на полі бою завдяки інноваційним технологіям! На виконання Плану стійкості Президента у 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 000 ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БПЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український ОПК”, — йдеться у повідомленні.
Умєров зазначив, що DeepStrike здатні автономно діяти на великих відстанях, забезпечуючи високу точність при ураженні ворожих цілей.
Міністр оборони зауважив, що відомство продовжує збільшувати інвестиції в розробку високотехнологічних систем, що не тільки відповідає потребам фронту, але й підтримує українську оборонну промисловість, створюючи нові робочі місця та сприяючи розвитку вітчизняних технологій.
“Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності. Україна створює техноармію, готову захищати себе усіма доступними засобами. Це важливий сигнал нашим союзникам та ворогу: ми сильні, інноваційні та непереможні!” — резюмував Умєров.
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