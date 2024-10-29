Про це повідомляє NATO in Ukraine.
Українські Збройні Сили отримали 65 карет швидкої допомоги в рамках оновленого Комплексного пакету допомоги (КПД) НАТО для України. Ця передача техніки є частиною заходів, що відображають нові пріоритети Альянсу щодо підтримки України, які було визначено на Мадридському саміті 2022 року.
Під час Вільнюського саміту у липні 2023 року країни-члени НАТО домовилися про перетворення КПД у багаторічну програму, що охоплює підтримку для нагальних, середньострокових і довгострокових потреб України.
На саміті у Вашингтоні в 2024 році Альянс підтвердив свою відданість продовженню цієї безпекової допомоги на тривалий термін, забезпечуючи сталу підтримку для України в умовах війни.
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