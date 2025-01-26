Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Бійці української розвідки спільно із підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”, яка залучена у забезпечення російської окупаційної армії. На місці влучання зафіксовано вибухи та пожежу.
Як пише видання “Медуза – Live”, місцеві жителі чули “понад 12-15 вибухів за 15 хвилин”, а безпілотники летіли низько над будинками. Після цього над нафтозаводом було чути звуки роботи ППО, а влада перекрила рух на під’їзді до нафтозаводу.
Рязанський нафтопереробний завод має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік, через що є одним із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Частина вироблених нафтопродуктів, зокрема, дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, постачається збройним силам Росії, частина йде експорт. НПЗ розташований на відстані понад 450 км від кордону України.
Також нещодавно ракетні війська ЗСУ уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
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