У ніч на неділю, 26 січня, у Рязанській області РФ пролунали вибухи та спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Бійці української розвідки спільно із підрозділами Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”, яка залучена у забезпечення російської окупаційної армії. На місці влучання зафіксовано вибухи та пожежу.

Як пише видання “Медуза – Live”, місцеві жителі чули “понад 12-15 вибухів за 15 хвилин”, а безпілотники летіли низько над будинками. Після цього над нафтозаводом було чути звуки роботи ППО, а влада перекрила рух на під’їзді до нафтозаводу.

Рязанський нафтопереробний завод має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік, через що є одним із найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Частина вироблених нафтопродуктів, зокрема, дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1, постачається збройним силам Росії, частина йде експорт. НПЗ розташований на відстані понад 450 км від кордону України.

Також нещодавно ракетні війська ЗСУ уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ. Результати та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.