Про це в інтерв’ю “АрміяInform” повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Хоча склад “Пакунку пораненого” ще не розголошується, ініціатива спрямована на надання допомоги пораненим військовим і демонстрацію турботи держави про своїх захисників.
“Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — “Пакунок пораненого”, який почнуть видавати військовим у 2025 році”, — заявив Мельник.
Сергій Мельник повідомив про роботу над розробкою адаптивного одягу для військовослужбовців з пораненнями, який має забезпечити комфорт і функціональність.
Також, за його словами, розробляють спеціалізований одяг для жінок-військовослужбовиць, адаптованого до їхніх потреб.
Мельник зазначив, що важливим напрямом є вдосконалення системи харчування військових та впровадження додаткових фінансових стимулів, які сприятимуть підвищенню мотивації та поліпшенню умов служби.
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