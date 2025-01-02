У 2025 році для підтримки українських військовослужбовців буде впроваджено нову ініціативу — "Пакунок пораненого".

Про це в інтерв’ю “АрміяInform” повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Хоча склад “Пакунку пораненого” ще не розголошується, ініціатива спрямована на надання допомоги пораненим військовим і демонстрацію турботи держави про своїх захисників.

“Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — “Пакунок пораненого”, який почнуть видавати військовим у 2025 році”, — заявив Мельник.

Сергій Мельник повідомив про роботу над розробкою адаптивного одягу для військовослужбовців з пораненнями, який має забезпечити комфорт і функціональність.

Також, за його словами, розробляють спеціалізований одяг для жінок-військовослужбовиць, адаптованого до їхніх потреб.

Мельник зазначив, що важливим напрямом є вдосконалення системи харчування військових та впровадження додаткових фінансових стимулів, які сприятимуть підвищенню мотивації та поліпшенню умов служби.