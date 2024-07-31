Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
“Сьогодні вночі (31 липня, — ред.) завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Росія)”, — йдеться у повідомленні.
За даними військових, спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.
“Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється”, — додали у Генштабі.
Зазначається, що українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу.
- У російському Курську вночі пролунав потужний вибух
- Генштаб: Сили оборони України вдарили по важливих об’єктах ворога на території РФ
- В ОП вірять, що врешті отримають дозвіл США бити американською зброєю вглиб Росії