Українські військові вдарили по важливому складу РФ під Курськом, - Генштаб

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

“Сьогодні вночі (31 липня, ред.) завдано удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля населеного пункту Курськ (Росія)”, йдеться у повідомленні.

За даними військових, спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання.

Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється”, додали у Генштабі.

Зазначається, що українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу.

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