Також аналітики проєкту DeepState повідомляють, що біля Новоіванівки Суджанського району РФ тривають важкі бої.

Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, бої йдуть біля Новоіванівки Суджанського району РФ.

Також ворог просунувся біля Борків і Спального того ж району в Росії.

Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Веселого Донецької області та Кругляківки Харківської області.

У ніч проти 13 жовтня аналітики проєкту DeepState повідомили, що українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині.