Про це повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, бої йдуть біля Новоіванівки Суджанського району РФ.

Також ворог просунувся біля Борків і Спального того ж району в Росії.

Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Веселого Донецької області та Кругляківки Харківської області.

У ніч проти 13 жовтня аналітики проєкту DeepState повідомили,  що українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині.

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