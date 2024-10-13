Про це повідомляє DeepState.
За даними аналітиків, бої йдуть біля Новоіванівки Суджанського району РФ.
Також ворог просунувся біля Борків і Спального того ж району в Росії.
Крім того, за даними аналітиків, росіяни просунулися біля Веселого Донецької області та Кругляківки Харківської області.
У ніч проти 13 жовтня аналітики проєкту DeepState повідомили, що українські військові відновили положення біля Новогродівки на Донеччині.
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