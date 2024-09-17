Українські війська відновили контроль над позиціями на території Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області, де російські військові були заблоковані протягом кількох місяців.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який аналізував геолокаційні дані.

На кадрах видно, як російські сили здійснюють удари по українських позиціях на заводі, що підтверджує повернення контролю ЗСУ над цією територією.

Також, за даними ISW, у середині вересня російські війська активізували наступ у районі Вовчанська. Попри це, українські підрозділи продовжували проводити контратаки, зокрема біля Липців і Глибокого, хоча їхній результат був обмеженим.

Представник угруповання військ «Харків» зазначив, що хоча російські сили продовжують тиск на Вовчанськ, їхні дії на інших ділянках стали менш інтенсивними. Водночас вони продовжують перебувати у районах Липців, Глибокого та Лук’янців, де проводять ротаційні заходи.

Нагадаємо, що українські Сили оборони вже тривалий час утримують російські війська в оточенні на цьому заводі, хоча точна кількість російських військових на той момент не була розголошена з тактичних міркувань.