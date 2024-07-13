Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про впровадження вивчення військовослужбовцями норм міжнародного гуманітарного права як одного з пріоритетів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“В умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов’язань, Головнокомандувач Збройних Сил України прийняв рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов’язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)”, — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво Збройних Сил України приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.

“Реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів”, — зауважили в штабі.