ЗСУ вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія. Країна закликає інші європейські держави фінансувати виробництво зброї на території України.

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

“Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам. — ред.) на виробництво 18 артилерійських систем “Богдана”, а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам”, — зауважив Поульсен.

За його словами, виробництво зброї на території України значно дешевше, ніж на Заході. До того ж в нашій країні економічно ефективніше підтримувати її працездатність. З огляду на це, Данія закликає країни Європейського Союзу приєднатися до ініціативи фінансування виробництва зброї в Україні.

Своєю чергою, ексміністр стратегічної промисловості Олександр Камишін, заявив, що кожне українське оборонне підприємство може виготовляти більше зброї, але для цього потрібне достатнє фінансування.

Нагадаємо, у липні прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала передати Україні всі засоби протиповітряної оборони своєї країни. Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Це зробили, оскільки українські захисники “застосовують її краще, ніж у Данії”.