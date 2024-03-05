Заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр заявила, що українські виробники безпілотників наразі можуть щомісяця виготовляти до 150 тисяч одиниць продукції.

Про це Ганна Гвоздяр розповіла в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Всіх вразила фраза президента Зеленського про можливість виробництва в Україні мільйона дронів і багато людей в це чомусь не повірили. Можна запевнити, що Україна в плані виробництва йде вже далеко за мільйон. Я впевнена, що в цьому році ми побачимо позначки навіть у 2 мільйони”, — сказала урядовиця.

Гвоздяр також зазначила, що станом на сьогодні на власних потужностях Україна здатна виготовити близько 150 тисяч дронів, а за умови додаткового фінансування виробництва можна наростити кратно.

За її словами, загалом у цьому секторі задіяно близько 200 українських компаній, з яких майже 60 уже подані до державного замовлення.

“Також на цей рік у нас достатньо амбітні плани щодо розвитку ринку комплектуючих до безпілотників. Поки що в Україні є комплектуючі, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості з імпортної сировини. Тому ми хочемо локалізувати виробництво певних компонентів, для чого входимо в альянси з міжнародними партнерами”, — сказала Гвоздяр.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БпЛА.

У грудні 2023 року міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що Україна тільки за місяць виготовила 50 тисяч FPV-дронів, а також є можливості виробити у 2024 році понад 10 тисяч ударних дронів “середньої дальності”, та понад тисячі безпілотників з дальністю за 1000 км.