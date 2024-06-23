В Україні 74% компаній відчувають дефіцит кадрів, а на будівництві вже зараз не вистачає до 30–40% спеціалістів. В умовах кадрового голоду будівельні компанії планують залучати мігрантів з Азії та Африки.

Про це пише Forbes Україна.

За даними Конфедерації роботодавців України, за два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4%, до майже 300 тисяч людей.

Директорка будівельної компанії 7CI Group Ольга Гавура зазначила, що наразі будівельним компаніям не вистачає до 30–40% робочих спеціалістів. Загалом дефіцит кадрів нині відчувають 74% компаній в Україні, свідчить дослідження ринку праці від Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).

В умовах нестачі працівників в Україні компанії шукають спеціалістів за кордоном. Зокрема, закордонних працівників уже залучив івано-франківський забудовник Blago Development. Вони мають приїхати у червні.

HR-директорка компанії Вікторія Нагорна пояснила, що компанія має 35 проєктів і «їхня кількість постійно зростає». Так, забудовник потребує мулярів і бетонярів та їхніх помічників.

За словами співзасновника і СЕО агенції міжнародного рекрутингу WorkMasters Дмитра Пашка, загалом Blago Development планує залучити з-за кордону до 50 людей.

Як розповіли у WorkMasters, за період повномасштабної війни вони привезли до України близько 100 робітників із різних країн. Пашко зазначив, що це трудові мігранти, які вже працюють чи мають приїхати для роботи в будівельній галузі та логістиці, сільському господарстві та виробництві, у сфері обслуговування та медицині.

Це робітники із Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеш, Філіппін, країн Африки. Зараз до WorkMasters звернулися ще 10 компаній, щоб рекрутери допомогли підшукати 130 працівників.