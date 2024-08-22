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Українські захисники, які контролюють місто Суджа, отримали допомогу від волонтерів

Зокрема вони отримали ударні дрони, медичні ноші та медикаменти.

Четвер, 22 серпня 2024, 20:13

Про це повідомляє ГУР МО України.

«Воїни Сил безпеки і оборони України, які виконують бойові завдання у Курській області, одержали вантаж волонтерської допомоги від благодійного фонду «Вогонь запеклих не пече», – зазначено в повідомленні.

Безпеку доставлення вантажу забезпечили військові Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Військові отримали ударні дрони, медичні ноші, медикаменти, спеціальне обладнання, маскувальні сітки, питну воду та інші необхідні матеріали.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що операція в Курській області є абсолютно справедливою, оскільки війна повертається на територію, звідки її принесла Росія. Наступальна операція Сил оборони України на території РФ розпочалася 6 серпня 2024 року, а 15 серпня було оголошено про створення військової комендатури на підконтрольних територіях, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Він також зауважив, що операція на Курщині сприяє руйнуванню логістики російської армії та виснаженню їхніх резервів.

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Теги: війна, волонтерство, Курськ

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