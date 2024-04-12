Окупант воював проти України.

“19-річний майстер спорту з боксу і переможець різних всеросійських змагань був важко поранений ще в березні, в реанімації введений в кому, а потім помер від черепно-мозкової травми”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що уродженець Старого Оскола (Білгородська область) на початку лютого пішов добровольцем, аби допомогти мобілізованому батькові.

Як стало відомо, перед похороном йому “зашили обличчя після уламків”.