Окупант воював проти України.
“19-річний майстер спорту з боксу і переможець різних всеросійських змагань був важко поранений ще в березні, в реанімації введений в кому, а потім помер від черепно-мозкової травми”, – йдеться у повідомленні.
Відомо, що уродженець Старого Оскола (Білгородська область) на початку лютого пішов добровольцем, аби допомогти мобілізованому батькові.
Як стало відомо, перед похороном йому “зашили обличчя після уламків”.
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