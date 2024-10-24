Українські захисники продовжують відбивати атаки російських військ: 157 бойових зіткнень за добу

Від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими військами, які продовжують рішуче намагатися просунутися вглиб території України.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що російські загарбники завдали один ракетний удар та 67 авіаударів, скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Також зафіксовано понад 580 атак дронів-камікадзе та більше трьох тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

“Сьогодні варто відзначити воїнів 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 65-ї окремої механізованої бригади, а також, 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці”, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник вісім разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового та Вишневого. Українські захисники зупинили вісім ворожих атак, ще п’ять тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка. Два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції біля Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 43 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Новогродівки, Красного Яру, Маринівки та Миколаївки. Наші захисники відбили 36 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 289 окупантів, з них 126 — безповоротно. Також знищено один танк, чотири бойові броньовані машини, два автомобілі та дві артилерійські системи. Ще один танк, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи, один зенітний ракетний комплекс та чотири автомобілі було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Дальнє, Новоселидівка та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще вісім – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 61 окупант. Також знищено одну бойову броньовану машину та автомобіль.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Богоявленки та Новоукраїнки. Всі атаки відбито.

На Оріхівському напрямку в районах Новоданилівки та Новоандріївки наші захисники відбивали чотири атаки ворога. Ситуація під контролем наших оборонців.

На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

На решті напрямках – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста, відомо про 16 авіаційних ударів 18-ма КАБами.