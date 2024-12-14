Гарнізон Сил оборони України, який веде оборонні дії біля та в самому населеному пункті Макарівка Донецької області ризикує потрапити в оточення ворога.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що російські війська перейшли річку та намагається закріпитися західніше Сторожового. Водночас тривають наступальні дії противника з Рівнополя, з метою вийти на Нескучне. Таким чином окупанти можуть повністю відрізати українські сили в Макарівці.

“Ворог практично безкарно їздить по дорозі зі Старомайорського до Рівнополя, підтягуючи свою піхоту та бк. ТГр “Велика Новосілка” існує суто як прокладка між бригадами та ОТУ “Донецьк”, адже немає старшого начальника, треба звертатися в ОТУ, а ТГр не приймає жодних рішень. Інженерної підтримки нема, артилерійської теж. Зате повно вимог по звітах, доповідях та службових розслідувань”, ― йдеться у дописі.

Окремо аналітики згадають ситуацію в Благодатному, звідки Нацгвардія України вийшла, щоб не потрапити в оточення.

“Натомість “генії” завели солянку з усіх підрозділів, щоб формально не втратити повністю село”, ― підсумували в DeepState.