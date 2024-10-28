“Гармонь-М” – це новітня розробка російської оборонної промисловості, призначена для виявлення та стеження за повітряними цілями. Ця радіолокаційна станція є ключовим компонентом сучасних систем протиповітряної оборони, забезпечуючи оперативне виявлення як літаків, так і безпілотників.

“Гармонь-М” здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 км, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.