Про це повідомили в ОСУВ “Хортиця”.
РЛС “Гармонь-М” була поставлена до мотострілецьких підрозділів Центрального військового округу РФ у березні 2024 року, але вже в жовтні її було знищено FPV-дроном українських військових.
“Завдяки майстерності та влучності українських операторів, російська “Гармонь-М” відіграла свої останні акорди на Краматорському напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Про “Гармонь-М”
“Гармонь-М” – це новітня розробка російської оборонної промисловості, призначена для виявлення та стеження за повітряними цілями. Ця радіолокаційна станція є ключовим компонентом сучасних систем протиповітряної оборони, забезпечуючи оперативне виявлення як літаків, так і безпілотників.
“Гармонь-М” здатна виявляти повітряні цілі на відстані до 45 км, що дозволяє своєчасно реагувати на потенційні загрози.
- Військові ЗСУ знищили поблизу окупованої Горлівки дві ворожі САУ “Піон”
- Бійці ГУР зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк окупантів на Харківщині
- Сили оборони України знищили російський ЗРК “Бук-М3”