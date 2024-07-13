Про це повідомили аналітики DeepState.
Додамо, що близько тижня тому уздовж лінії державного кордону росіяни намагалися створити додаткові точки напруження, використовуючи тактику дій ДРГ. Одна з таких груп спробувала зайти в населений пункт Сотницький Козачок. Сили оборони проводили операцію з виявлення та знищення залишків диверсійної групи.
Також аналітики зазначили, що російська війська просунулися біля Воздвиженки, Юр’ївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій. Тривають бої в Урожайному та Красногорівці.
Нагадаємо, днями, за даними DeepState, російські окупаційні війська окупували село Євгенівка, що на Донеччині.
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