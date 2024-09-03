Українського військовослужбовця Олександра Любаса засудили в Росії до 20 років ув'язнення за нібито "спробу висадки" на узбережжі окупованого Криму та "напад на російських військових".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав Любаса винним в “незаконному перетині кордону”, “зберіганні та контрабанді зброї”, “теракті” та “проходженні навчання з метою терористичної діяльності”. Російські медіа називають його “учасником підрозділу спецпризначення” Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними слідства, восени минулого року відбулася перестрілка між диверсійно-розвідувальною групою з України та ФСБ Росії, під час якої Любас був взятий у полон. Російське держінформагентство ТАСС стверджує, що під час маневру на гідроциклі він впав у воду і був затриманий. Він, нібито, представився рядовим ГУР і заявив, що група з “16 диверсантів” прибула з Одеської області на одному катері та п’яти скутерах.

Російські пропагандистські ЗМІ, включно з RTVI, спершу повідомляли, що затриманий є підполковником 93-ї механізованої бригади ЗСУ, нагородженим орденом “Народний герой України”. Однак, Telegram-канал Grey Zone пізніше встановив, що затриманий — це уродженець Волинської області Олександр Любас, звання якого не вказано.