Народився Усик у 1987 році в Сімферополі. Боксом почав займатися у 15 років.
22 грудня грудня український боксер переміг британця Тайсона Ф’юрі у поєдинку-реванші за звання об’єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC після того, як переміг британця у першому бою.
Його спортивна кар’єра вже стала прикладом для багатьох, і він не збирається зупинятися на досягнутому.
Олександр Усик також уклав контракт із футбольним клубом “Полісся”. Хоча він ще офіційно не дебютував за команду, боксер не виключає можливості вийти на поле у майбутньому.
Із Днем Народження Усика привітав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
“Дякую за те, що гарно “чистиш пики”, завжди чудово жартуєш, допомагаєш військовим та робиш Слава Україні у всьому світі. Ти наш killing machine“, — написав Єрмак.