Його спортивна кар’єра вже стала прикладом для багатьох, і він не збирається зупинятися на досягнутому.

Олександр Усик також уклав контракт із футбольним клубом “Полісся”. Хоча він ще офіційно не дебютував за команду, боксер не виключає можливості вийти на поле у майбутньому.

Із Днем Народження Усика привітав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.