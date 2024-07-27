Про це актор розповів у Instagram 25 липня.
“Передаю з Києва міцні обійми всім, з ким я вечеряв мексиканською вечерею, дивився «Аватар» і бився в пилюці. Це була наша перша подорож. Незабаром їх буде більше”, — написав він.
Глядачі зможуть побачити українського актора у трьох серіях.
Зйомки проходили в Римі, на студії Cinecittà. За словами Рудинського, над стрічкою працювала професійна команда з каскадерами та дублерами. А над деякими сценами працювали по кілька днів.
“Декамерон” — американська середньовічна чорна комедія, створена Кетлін Джордан.
Серіал вийшов на Netflix 25 липня 2024 року.