Стрімінгова платформа Netflix 25 липня представила глядачам новий проєкт — серіал «Декамерон», заснований на новелах італійського письменника епохи Відродження Джованні Боккаччо. У серіалі глядачі побачать українського актора Олександра Рудинського, що зіграв одноокого бандита.

Про це актор розповів у Instagram 25 липня.

“Передаю з Києва міцні обійми всім, з ким я вечеряв мексиканською вечерею, дивився «Аватар» і бився в пилюці. Це була наша перша подорож. Незабаром їх буде більше”, — написав він.

Глядачі зможуть побачити українського актора у трьох серіях.

Зйомки проходили в Римі, на студії Cinecittà. За словами Рудинського, над стрічкою працювала професійна команда з каскадерами та дублерами. А над деякими сценами працювали по кілька днів.

“Декамерон” — американська середньовічна чорна комедія, створена Кетлін Джордан.

Серіал вийшов на Netflix 25 липня 2024 року.