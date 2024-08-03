Через два з половиною роки після початку війни українці все ще прагнуть відкривати власний бізнес в Польщі. У першому півріччі цього року 77% зареєстрованих іноземцями підприємств належить українцям.

Про це повідомляє Bizblog.

За даними Польського економічного інституту, за 2,5 роки російсько-української війни в Польщі створено близько 59,8 тисячі активних українських суб’єктів підприємницької діяльності (СПД). Лише в першій половині цього року було відкрито 15,2 тисячі українських приватних підприємств. Це більш ніж кожна десята компанія в Польщі (11,2%).

“Це не дивно. Хтось бачить надію на більший заробіток у власному бізнесі, хтось воліє працювати сам, а не нижче своєї кваліфікації. Є й ті, хто не будує свою компанію з нуля, а переносить свій бізнес на батьківщині до нас”, — пише видання.

Зазначається, що сфери, в яких найбільша частка підприємств громадян України — це будівництво, інформаційно-комунікаційні технології та послуги.

За словами Олександри Вейт-Книжевської, аналітикині Польського економічного інституту, власний бізнес в Польщі для багатьох українців є альтернативою постійного працевлаштування.

“На кінець червня 2024 року кількість громадян України, зареєстрованих на страхуванні, становила приблизно 771 тис. осіб, з них майже 739 тис. працювали повний робочий день або на підставі договору підряду чи агентського контракту. Для порівняння, у червні 2023 року на страховому обліку перебувало приблизно 748 тис. осіб українців”, — зазначила Вейт-Книжевська.