“Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків — це те, про що давно просили українські експортери та імпортери. Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків”, – наголосила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначається, що з 31 жовтня українські підприємці можуть тестувати нову онлайн-послугу для продовження строків валютних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

Сервіс запущено у бета-версії як частину проєкту єДозвіл, що реалізується Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки ЄС. Очікується, що послуга стане масово доступною у грудні 2024 року.

Крім того, послуга дозволить підприємцям подавати заявки на продовження строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі в онлайн-форматі. У бета-тестуванні можуть взяти участь перші 100 підприємців, які звернуться для її отримання, з підтримкою технічної служби для вирішення можливих питань.