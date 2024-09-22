Про це він розповів на своїх сторінках в Instagram та Telegram.
У соціальних мережах також поширюють відео нібито з TikTok блогера, де той спершу показує повістку від ТЦК та СП Солом’янського району Києва, а далі — розкладені вдома намет і речі.
У сторизах в Instagram Бумчик прямо зізнався, що він зараз перебуває у Румунії, куди потрапив нібито випадково, заблукавши в горах під час походу по гриби. По геолокаційних кадрах у Telegram можна зробити висновок, що блогер перебуває у місті Сигіт-Мармароський.
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