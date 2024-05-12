12 травня український боксер Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа у чемпіонському бою за звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

Український боксер Василь Ломаченко виборов титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа.

Ломаченко – колишній чемпіон світу в легкій вазі. 36-річний боксер отримав другий шанс повернути собі титул, який він втратив у жовтні 2020 року, перемігши Теофімо Лопеса (втративши пояси за версіями WBA, WBC і WBO).

Перший шанс завоювати чемпіонський пояс Ломаченко втратив у своєму останньому бою проти Девіна Гейні. Бій за титул абсолютного чемпіона завершився поразкою українця одноголосним рішенням суддів.

Проте вже в наступному бою Ломаченко отримав шанс поборотися за чемпіонський пояс. Девін Гейні звільнив усі свої пояси в легкій вазі, тож українець отримав шанс стати чемпіоном IBF проти Джорджа Камбососа, який також втратив свій пояс у бою з Гейні.