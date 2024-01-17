17 січня святкує день народження український чемпіон у важкій вазі – Олександр Усик. Йому виповнюється 37 років.

Початок війни застав Олександра Усика в Лондоні. Він негайно повернувся додому, до Ворзеля, що під Києвом та записав відеозвернення до росіян:

“Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут дома, і не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти” – і записався до тероборони Київської області

Згодом – заснував благодійний фонд власного імені для допомоги українцям, які постраждали від російської агресії, Usyk Foundation. Згідно з повідомленням на сайті фонду, за неповні пів року існування він зібрав понад пів мільйона доларів пожертв.

На пресконференції перед поєдинком у Лондоні Усик намагався говорити українською мовою. Натомість на початку російської анексії Криму кримчанин Усик заявляв, що «Крим – це Україна», а потім постійно уникав прямої відповіді на

запитання «чий Крим»?

Олександр Усик знявся у пропагандистському фільмі, який оприлюднив один із монастирів російської православної церкви та який вихваляє православʼя Московського патріархату і «єдність України і Росії». Боксер заявив, що залишається вірним УПЦ Московського патріархату з митрополитом Онуфрієм, проте хоче, щоб вона очистилася від негідників – тих, хто виконує вказівки Росії.