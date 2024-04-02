Про це повідомив режисер фільму “Довбуш”, Олесь Санін.
Санін вважає, що багато матеріалу, який не увійшов до фінальної версії фільму, можна використати в серіалі.
Команда фільму зараз чекає на фінансову пропозицію від Netflix.
Режисер також сказав, що стрічку уже показали у 27 країнах — зокрема, зараз показують в Індонезії, Франції та Польщі, а також .нині фільм перекладають на ще 16 мов.
Пригодницько-історичний фільм “Довбуш” потрапив у топ-5 найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні.
Він з’явився на платформі 29 грудня і відразу став одним з найбільш улюблених українських фільмів серед глядачів. Також стрічка очолила список фільмів з найбільшою кількістю переглядів у новорічну ніч.
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