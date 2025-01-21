Про це стало відомо з програми Берлінале.
Документалка буде показана на 75-му Берлінському кінофестивалі, де претендуватиме на головну нагороду — “Золотого ведмедя”.
Фільм розповідає про стійкість українських вчителів та учнів, які продовжують навчання навіть під час війни, на деокупованих та прифронтових територіях.
Стрічка показує уроки в укриттях, зруйновані школи та онлайн-випускні з евакуйованим дзвоником з Бахмута.
“Стрічка часу” знята без закадрового голосу, інтерв’ю та реконструкцій і фіксує реальність української освіти під час війни.
Світова прем’єра фільму відбудеться з 13 по 23 лютого на Берлінале, де журі очолить американський режисер Тодд Гейнс.
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