Документальний фільм української режисерки Катерини Горностай "Стрічка часу" став учасником основного конкурсу 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Це перший випадок з 1997 року, коли фільм українського режисера потрапляє до основної програми фестивалю.

Про це стало відомо з програми Берлінале.

Документалка буде показана на 75-му Берлінському кінофестивалі, де претендуватиме на головну нагороду — “Золотого ведмедя”.

Фільм розповідає про стійкість українських вчителів та учнів, які продовжують навчання навіть під час війни, на деокупованих та прифронтових територіях.

Стрічка показує уроки в укриттях, зруйновані школи та онлайн-випускні з евакуйованим дзвоником з Бахмута.

“Стрічка часу” знята без закадрового голосу, інтерв’ю та реконструкцій і фіксує реальність української освіти під час війни.

Світова прем’єра фільму відбудеться з 13 по 23 лютого на Берлінале, де журі очолить американський режисер Тодд Гейнс.