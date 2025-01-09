Стрічка увійшла до програми Forum Expanded.
“Це фільм, що займається дослідженням та дискредитацією російської армії. Бо ніщо не дискредитує цю армію краще, ніж просте документальне зображення російських солдат”, – зазначив режисер Радинський.
“Спеціальна операція” розповідає про окупацію Чорнобильської атомної електростанції російськими військовими в перші дні повномасштабного вторгнення.
Фільм був створений на основі записів з камер відеоспостереження, які зберігали працівники станції під час окупації.
- Найпопулярніші фільми та серіали в Україні за тиждень: “Буча” та “Гра в кальмара” лідирують на Netflix
- Держкіно України закликає заборонити покази російських пропагандистських фільмів в Італії
- Вручення нагород “Золотий глобус-2025”: Тріумф “Бруталіста” та “Емілії Перез”