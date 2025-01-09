Фільм українського режисера Олексія Радинського "Спеціальна операція" буде показаний на престижному Берлінському кінофестивалі, який відбудеться з 13 по 23 лютого.

Стрічка увійшла до програми Forum Expanded.

“Це фільм, що займається дослідженням та дискредитацією російської армії. Бо ніщо не дискредитує цю армію краще, ніж просте документальне зображення російських солдат”, – зазначив режисер Радинський.

“Спеціальна операція” розповідає про окупацію Чорнобильської атомної електростанції російськими військовими в перші дні повномасштабного вторгнення.

Фільм був створений на основі записів з камер відеоспостереження, які зберігали працівники станції під час окупації.