Гравець лондонського "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик опинився у центрі скандалу після позитивного результату допінг-тесту.

Інформацію про це підтвердив клуб, а сам футболіст висловився у соцмережах.

“Футбольний клуб “Челсі” може підтвердити, що Футбольна асоціація нещодавно звернулася до нашого гравця Михайла Мудрика у зв’язку з несприятливим результатом у рутинному тесті на сечу”, – зазначено в офіційній заяві клубу.

Сам Мудрик прокоментував ситуацію, заявивши, що був шокований результатами.

“Я знаю, що не зробив нічого неправильного, сподіваюся, що скоро повернуся на поле. Зараз я не можу сказати більше через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу”, – написав він на своїй сторінці в Instagram.

Згідно з інформацією видання The Athletic, у листопаді в допінг-пробі футболіста було виявлено мельдоній – речовину, заборонену у професійному спорті. Аналіз нібито провели після одного з матчів національної збірної України.

Футбольна асоціація Англії (FA) має право тимчасово відсторонити гравця після позитивного допінг-тесту. Проте, як повідомляє BBC Sport, організація відмовилася розкривати, чи є Мудрик на даний момент відстороненим, та не уточнила дату тестування.

Футболіст пропустив уже чотири поспіль матчі “Челсі”. Востаннє він був у заявці 1 грудня у грі проти “Астон Вілли”. Пізніше клуб пояснив його відсутність хворобою.

Зараз гравець і представники “Челсі” тісно співпрацюють із відповідними органами, щоб з’ясувати причини позитивного результату тесту.