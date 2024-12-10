Про це пише The Claquers.

Перші композиції, створені з використанням відпрацьованих ракет, були написані ще в червні 2023 року. Альбом складається з 12 треків, включаючи музичні номери для ракети соло, а також твори з оркестром та електронною музикою. Однією з кульмінаційних композицій є Gloria in excelsis Deo, де відсутній звук ракети, і залишається лише людський голос, що звучить на фоні фортепіано.

Як зазначає сам митець, Irrenaissance символізує процес відродження української культури в умовах війни, проте він також є своєрідним “анти-ренесансом”, адже весь альбом побудований навколо звуку, створеного на зброї.

“Бо який може бути ренесанс сьогодні, зіграний на ракеті? Від початку повномасштабної війни ми відроджуємося як суспільство, відроджується наша культура, неколоніальне мистецтво. Але це відродження виходить зі смерті. Тож головна мета альбому — вкотре нагадати світові, що в Україні досі триває розв’язана Росією геноцидна війна”, – каже митець.

Проєкт Романа Григоріва є частиною його терапевтичної рефлексії над травмами, завданими війною, а також важливою частиною культурної дипломатії. Композитор зазначає, що головні майданчики для виконання цього перформансу повинні бути саміти НАТО або засідання Ради Безпеки ООН, щоб привернути увагу світу до трагедії, яку переживає Україна.

Унікальний музичний проєкт, який уже доступний на таких платформах, як Spotify, YouTube Music та Amazon Music.