Про це в етері телемарафону розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
“Вже зараз понад 700 заявок є, і у Любліні доволі активно проводять співбесіди. Люди на сайті подають заявки, потім отримують запрошення на співбесіду і вже безпосередньо спілкуються з представниками рекрутингового центру в Любліні”, — розповів речник оборонного відомства.
Лазуткін зазначив, що 16 листопада перша група добровольців Українського легіону склала військову присягу й розпочинає навчання.
За словами речника, добровольці можуть підписати контракт на три роки або до завершення дії воєнного стану.
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