Уже понад 700 добровольців подали заявки на вступ до "Українського легіону" у Польщі.

Про це в етері телемарафону розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

“Вже зараз понад 700 заявок є, і у Любліні доволі активно проводять співбесіди. Люди на сайті подають заявки, потім отримують запрошення на співбесіду і вже безпосередньо спілкуються з представниками рекрутингового центру в Любліні”, — розповів речник оборонного відомства.

Лазуткін зазначив, що 16 листопада перша група добровольців Українського легіону склала військову присягу й розпочинає навчання.

За словами речника, добровольці можуть підписати контракт на три роки або до завершення дії воєнного стану.