Перші добровольці, які вступають до Українського легіону в Польщі, підписали контракти на військову службу. До рекрутингового центру легіону надійшло близько 700 заявок.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“У Генеральному консульстві України в Любліні відбулося підписання контрактів першою групою громадян України, які проживають за кордоном, для проходження служби в “Українському легіоні”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після церемонії добровольці вирушили на військовий полігон Збройних Сил Польщі для проходження базової підготовки, яка триватиме 35 днів.

Після підготовки військовослужбовці зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями на базах НАТО в Європі.

“Підготовка проводитиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням сучасного озброєння. Також до навчань долучаться командири ЗСУ з бойовим досвідом”, — зазначили в Міноборони.

На цей час рекрутинговий центр легіону отримав близько 700 заявок від українців із різних країн Європи. Заяву на приєднання до легіону можна подати через офіційний сайт або дипломатичні установи України в Європі.