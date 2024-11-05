Перші добровольці, які звернулися до рекрутингового центру Українського легіону в Польщі, підпишуть контракти із Збройними Силами України до кінця 2024 року.

Про це розповіли в рекрутинговому центрі, передає “Укрінформ”.

За місяць роботи центр отримав понад 500 заявок від громадян України з 30 країн світу, зокрема найбільше звернень надійшло від українців, які проживають у Польщі та Чехії.

Окрім того, бажання долучитися до легіону висловили українці з Великої Британії, Ірландії, Канади та США. Більшість заявок (90%) подали чоловіки, тоді як 10% — жінки, причому приблизно половину охочих вступити до легіону становить молодь до 25 років.

Після підписання контрактів нові добровольці будуть направлені на один із полігонів у Польщі для проходження вишколу. Контракт можна буде укласти на три роки або до завершення війни.

Працівники центру вважають кількість заявок гарним результатом, наголошуючи, що це лише початок їхньої роботи.