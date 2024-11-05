Про це розповіли в рекрутинговому центрі, передає “Укрінформ”.
За місяць роботи центр отримав понад 500 заявок від громадян України з 30 країн світу, зокрема найбільше звернень надійшло від українців, які проживають у Польщі та Чехії.
Окрім того, бажання долучитися до легіону висловили українці з Великої Британії, Ірландії, Канади та США. Більшість заявок (90%) подали чоловіки, тоді як 10% — жінки, причому приблизно половину охочих вступити до легіону становить молодь до 25 років.
Після підписання контрактів нові добровольці будуть направлені на один із полігонів у Польщі для проходження вишколу. Контракт можна буде укласти на три роки або до завершення війни.
Працівники центру вважають кількість заявок гарним результатом, наголошуючи, що це лише початок їхньої роботи.
“Коли дедалі більше українців дізнаватимуться про його функціонування, зокрема через інформацію у ЗМІ, то кількість звернень також зростатиме”, — зазначають вони.
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