Україна здобула 30 місце у рейтингу найвпливовіших паспортів світу за 2025 рік. Українські громадяни мають можливість подорожувати без віз до 148 країн.

Про це свідчить рейтинг Henley Passport Index.

Henley Passport Index аналізує візові правила 199 країн і складає рейтинг на основі кількості держав, які можна відвідати без візи або з візою по прибуттю.

Лідерами рейтингу стали Сінгапур та Японія, з 195 та 193 безвізовими напрямками відповідно.

Третє місце розділили Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія та Південна Корея, які дозволяють своїм громадянам відвідувати 192 країни без віз.

Топ-10 найвпливовіших паспортів 2025 року:

Сінгапур Японія Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Південна Корея Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Норвегія Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Велика Британія Греція, Австралія Канада, Польща, Мальта Угорщина, Чехія Естонія, США Литва, Латвія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” підвищило вартість бланків окремих біометричних документів. Це призвело до зростання цін на оформлення паспортів та посвідок.