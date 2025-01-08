Про це свідчить рейтинг Henley Passport Index.
Henley Passport Index аналізує візові правила 199 країн і складає рейтинг на основі кількості держав, які можна відвідати без візи або з візою по прибуттю.
Лідерами рейтингу стали Сінгапур та Японія, з 195 та 193 безвізовими напрямками відповідно.
Третє місце розділили Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія та Південна Корея, які дозволяють своїм громадянам відвідувати 192 країни без віз.
Топ-10 найвпливовіших паспортів 2025 року:
- Сінгапур
- Японія
- Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Південна Корея
- Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Норвегія
- Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Велика Британія
- Греція, Австралія
- Канада, Польща, Мальта
- Угорщина, Чехія
- Естонія, США
- Литва, Латвія, Словенія, Об’єднані Арабські Емірати
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” підвищило вартість бланків окремих біометричних документів. Це призвело до зростання цін на оформлення паспортів та посвідок.
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