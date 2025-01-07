Український льотчик винищувача F-16 під час масованої атаки Росії 13 грудня встановив унікальний рекорд, знищивши шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт.

Про це повідомив ексречник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Росіяни випустили по Україні майже 200 дронів, “Кинджали” та понад 90 інших ракет. Основною задачею F-16 під час таких атак є перехоплення крилатих ракет.

За словами Ігната, пілот спочатку застосував чотири ракети класу “повітря-повітря” і збив стільки ж ворожих крилатих ракет. Однак, помітивши ще одну ціль, льотчик вирішив скористатися авіаційною гарматою.

“Збивати крилаті ракети гарматою — це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як навчали інструктори у США, і мені вдалося влучити. Як з’ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною”, — процитував пілота полковник Ігнат.

Цей випадок є безпрецедентним, адже вперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з яких — за допомогою гармати.

Полковник також зазначив, що українські пілоти демонструють виняткові навички, попри те, що отримані F-16 не належать до найсучасніших модифікацій. Це ще раз доводить їхню здатність максимально ефективно використовувати наявну техніку.