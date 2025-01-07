Про це повідомив ексречник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
Росіяни випустили по Україні майже 200 дронів, “Кинджали” та понад 90 інших ракет. Основною задачею F-16 під час таких атак є перехоплення крилатих ракет.
За словами Ігната, пілот спочатку застосував чотири ракети класу “повітря-повітря” і збив стільки ж ворожих крилатих ракет. Однак, помітивши ще одну ціль, льотчик вирішив скористатися авіаційною гарматою.
“Збивати крилаті ракети гарматою — це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як навчали інструктори у США, і мені вдалося влучити. Як з’ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною”, — процитував пілота полковник Ігнат.
Цей випадок є безпрецедентним, адже вперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з яких — за допомогою гармати.
Полковник також зазначив, що українські пілоти демонструють виняткові навички, попри те, що отримані F-16 не належать до найсучасніших модифікацій. Це ще раз доводить їхню здатність максимально ефективно використовувати наявну техніку.
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