Про це пише Bild.
Макеєв висловив сподівання, що німецький уряд знайде фінансування для спільних потреб у сфері безпеки на 2023 рік, а Бундестаг чітко визначиться з бюджетом на 2025 рік.
Він попередив, що витрати зростуть, якщо Україна програє у війні з Росією. Водночас, німецькі ЗМІ повідомили про можливі плани уряду не надавати військову допомогу Україні з 2025 року, на що в МЗС України відреагували, назвавши ці заяви маніпулятивними.
Міністерство фінансів Німеччини зазначило, що допомога Україні частково буде перекладена на міжнародні програми.
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