Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін не зменшувати військову допомогу Україні, підкреслюючи, що безпека Європи залежить від політичної волі Німеччини, яка залишається ключовим партнером у підтримці України.

Про це пише Bild.

Макеєв висловив сподівання, що німецький уряд знайде фінансування для спільних потреб у сфері безпеки на 2023 рік, а Бундестаг чітко визначиться з бюджетом на 2025 рік.

Він попередив, що витрати зростуть, якщо Україна програє у війні з Росією. Водночас, німецькі ЗМІ повідомили про можливі плани уряду не надавати військову допомогу Україні з 2025 року, на що в МЗС України відреагували, назвавши ці заяви маніпулятивними.

Міністерство фінансів Німеччини зазначило, що допомога Україні частково буде перекладена на міжнародні програми.