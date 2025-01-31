Про це йдеться у повідомленні Sundance Festival.
У фільмі Чернов слідкує за українським взводом, який під час контрнаступу у 2023 році намагається подолати майже 2 км добре укріпленого лісу, щоб звільнити село Андріївка від російської окупації.
В описі на сайті фестивалю зазначено, що, чим більше солдати просуваються, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися.
Індійський сценарист Судіп Шарма, коментуючи фільм, підкреслив, що Чернов вміло передав відчайдушну боротьбу за звільнення України, створивши глибоке і страшне зображення війни.
“У цій картині тотальної війни — від командних центрів, що керують солдатами, до похоронів загиблих і жорстоких боїв людей, які лише кілька років тому були цивільними, — Чернов створив чудовий фільм про жахливу красу визволення рідного дому, водночас непохитно дивлячись на безглуздість і жах самої війни”, — зазначає Шарма.
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