Український військовий кореспондент, письменник і режисер Мстислав Чернов став лауреатом кінофестивалю "Санденс". Його документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" здобув нагороду за найкращу режисуру в категорії "Документальне кіно".

Про це йдеться у повідомленні Sundance Festival.

У фільмі Чернов слідкує за українським взводом, який під час контрнаступу у 2023 році намагається подолати майже 2 км добре укріпленого лісу, щоб звільнити село Андріївка від російської окупації.

В описі на сайті фестивалю зазначено, що, чим більше солдати просуваються, тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися.

Індійський сценарист Судіп Шарма, коментуючи фільм, підкреслив, що Чернов вміло передав відчайдушну боротьбу за звільнення України, створивши глибоке і страшне зображення війни.