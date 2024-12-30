"Укрзалізниця" розпочинає тестування повноцінних обідів на деяких поїздах дальнього сполучення. Меню для перевізника розробив український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Про це повідомили у компанії.

“Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі “Укрзалізниці”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страви приготовані інноваційним способом, що забезпечує збереження свіжості продуктів і смаку після розігрівання.

З цього тижня пасажири зможуть скуштувати нові страви на кількох найдовших маршрутах:

№351/352 Київ — Кишинів;

№95/96 Київ — Рахів;

№29/30 Київ — Ужгород;

№4/3 Запоріжжя — Ужгород.

Провідники цих поїздів запропонують пасажирам нові страви, серед яких карпатські деруни, омлет із житомирських яєць, курка з подільською картоплею та овочами, а також кримськотатарський плов з яловичиною, який вже став абсолютним фаворитом серед мандрівників.

Ціни варіюються від 170 до 190 гривень.

Після тестування УЗ проаналізує відгуки пасажирів та разом обере найкраще меню.

“Обирайте улюблені страви прямо під час подорожі й забудьте про звичний набір “варені яйця + курятина”!” — зазначили в УЗ.